Кишинёв, , 14:09 — REGNUM Молдавия в сложившейся ситуации должна сохранить свой нейтралитет. Этот призыв 4 марта распространила оппозиционная партия «Гражданский договор».

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

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Авторы обращения отметили, что после начала Россией спецоперации на Украине по защите Донбасса все молдавские политические силы смогли отложить противоречия для сохранения стабильности в стране. При этом в «Гражданском договоре» считают, что в Молдавии нужно закрепить нейтральный статус специальным законом.

«Не сомневаемся, что своевременное и оперативное принятие этого закона серьезно усилит государственный иммунитет Молдовы, снизит риски втягивания нашей страны в военные действия, позволит избежать целого веера самых разнообразных провокаций и вызовов», — говорится в обращении.

Оппозиционеры призвали правящую партию «Действие и солидарность» поддержать это предложение.

Стоит отметить, что Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям. При этом 3 марта президент республики Майя Санду направила в Евросоюз заявку на вступление в страны в ЕС.

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