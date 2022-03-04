Санто-Доминго, 4 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Бывший президент Чили Эдуардо Фрей Монтальва встретился с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Eugenio Pérez. presidencia.gob.do Луис Абинадер

Фрей, который находится в стране в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла со специальной миссией в Азиатско-Тихоокеанском регионе и главы Чилийской комиссии по внешней торговле, также встретился с министром экономики Доминиканы Мигелем Сеара с целью укрепления сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи Сеара подчеркнул важность приема бывшего президента в стране для углубления развития Доминиканы на азиатских рынках.

Он также отметил, что доминиканская экономика восстановилась на удовлетворительном уровне, демонстрируя значительный рост экспорта, в основном на рынки США и Гаити, однако есть достаточно возможностей для увеличения экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион.