Москва, , 14:09 — REGNUM Соседние с Россией страны не должны нагнетать обстановку с транспортной доступностью Калининградской области. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на пароме «Маршал Рокоссовский».

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хочу подчеркнуть ещё раз: у нас нет никаких, — мы всегда об этом говорили, — нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы я посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», — заявил Путин.

«Все наши действия, если они возникают, возникают всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации», — указал он.