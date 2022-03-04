Москва, , 14:08 — REGNUM Россия не может допустить распространение выгодной противнику информации в условиях внешнеполитической напряжённости. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат КА «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт прокомментировал принятие Государственной думой РФ закона об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях ВС РФ на Украине, а также призывы к санкциям против России или российских граждан.

«Как бы мы не относились к действующей власти и ее политике, но сейчас страна находится в очень непростом положении. В любом государстве мира распространение выгодной противнику информации или призывы к санкциям против своей страны в такой ситуации стали бы предметом уголовного или хотя бы административного преследования, Россия в этом плане не может и не должна быть исключением», — сказал он.