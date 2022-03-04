Брюссель, 4 марта 2022, 14:08 — REGNUM Ситуация вокруг Запорожской АЭС показывает необходимость срочного завершения боевых действий на Украине, заявил 5 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 марта украинские националисты попытались совершить чудовищную провокацию — спровоцировать огонь по Запорожской атомной электростанции (АЭС).
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