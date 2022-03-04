Казань, , 15:01 — REGNUM В Татарии регистрируется снижение темпов заболеваемости коронавирусом. В сравнении с предыдущей неделей количество новых инфицированных снизилось почти на 30%, заявила 4 марта заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Также в республике зафиксировано снижение количества случаев заражения гриппом.

«Уровень заболеваемости за последние две недели значительно уменьшился. За прошедшую неделю был выявлен лишь один случай заболевания вирусом гриппа. За весь эпидемиологический сезон было зарегистрировано 870 случаев», — пояснила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего зарегистрировано 123 009 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 93 944 пациента, скончались 1742 человека.

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