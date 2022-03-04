Воронеж, , 14:06 — REGNUM Решение об отмене QR-кодов о вакцинации против коронавируса на территории Воронежской области может быть принято уже 5 марта, сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев.

QR-код (коронавирус) Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня, руководствуясь и позитивной динамикой Воронежской области по ряду ковид-показателей, и рекомендациями Роспотребнадзора, могу сказать: QR-коды в регионе можно отменить», — написал Гусев.

Губернатор уточнил, что намерен вынести вопрос об отмене ограничений на обсуждение оперативного штаба 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, возможную отмену QR-кодов о вакцинации против коронавируса губернатор анонсировал ещё во второй половине февраля, однако фактически решение принято не было.

QR-коды для подтверждения вакцинации от коронавируса либо перенесенного заболевания в Воронежской области были введены ещё в середине октября 2021 года, без них воронежцев не пустят в кафе и рестораны. Позже действие ограничений распространили на большинство общественных мест, в том числе театры и кинотеатры.

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