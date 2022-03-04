Лос-Анджелес, США, 4 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Сети вышел трейлер фильма «Крепость: Глаз снайпера» (Fortress: Sniper's Eye). Ролик доступен на YouTube-канале Movieclips Trailers.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

Главную роль в боевике исполнил Брюс Уиллис — в картине также сыграли Джесси Меткалф, Чад Майкл Мюррей, Келли Грейсон и Сер'Дариус Блейн. Режиссёром выступил Джеймс Каллен Брэссак.

ИА REGNUM напоминает, что «Крепость: Глаз снайпера» является сиквелом фильма «Крепость», который вышел в 2021 году. Премьера второй части запланирована на 29 апреля 2022 года.