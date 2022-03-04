Красноярск, 4 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Массовые эвакуации школ прошли 4 марта в Красноярске. Об этом сообщают местные массмедиа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

По словам родителей школьников, это связано с сообщениями о «минировании», передаёт «ТВК Красноярск».

По данным управления образования, эвакуации подверглись все школы города. Детей отправили по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 4 марта эвакуировали частную гимназию на улице Короленко. Причиной эвакуации стало сообщение о «минировании».

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