В Красноярске эвакуировали школы
Красноярск, 4 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Массовые эвакуации школ прошли 4 марта в Красноярске. Об этом сообщают местные массмедиа.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Телефонный звонок
По словам родителей школьников, это связано с сообщениями о «минировании», передаёт «ТВК Красноярск».
По данным управления образования, эвакуации подверглись все школы города. Детей отправили по домам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 4 марта эвакуировали частную гимназию на улице Короленко. Причиной эвакуации стало сообщение о «минировании».
Читайте также: Частную гимназию Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании