Кабул, , 14:03 — REGNUM Глава совета улемов афганской провинции Герат заявил, что если чья-либо проблема не решается в ведомствах, он может обратиться в совет улемов. Мохаммад Башар Халими добавил, что, по словам лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), членами совета улемов являются только те, кто имеет «высокий уровень знаний». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Мирные жители Афганистана

Халими, выступавший на церемонии открытия совета улемов Герата, не сказал, как оцениваются знания члены совета улемов и насколько они «высоконаучны».

»Наше первое слово — удовлетворенность Бога, а второе слово — удовлетворенность нашего народа», — сказал Нур Ахмад Исламджар, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате.

Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно казнили четырёх человек по обвинению в «похищениях» и повесили их тела в городе, но местные жители говорят, что некоторые из жертв были бывшими солдатами, которых пытали и убили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-служба губернатора Герата описала в своём заявлении задачи совета улемов провинции: консультирование по религиозным вопросам, укрепление доверия между народом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разрешение межэтнических споров и тесная связь с провинциальным управлением министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока.