История вопроса

Охота бывает промысловой, любительской и спортивной. По данным Всемирного фонда дикой природы, на Земле из-за охоты и рыбного промысла только за 1970-2014 годы была сокращена численность диких животных на 60%. Редкие и вымирающие виды биологического разнообразия живой природы заносят в Красные книги и их аналоги.



Понятие об охотоведении как о науке, изучающей ведение охотничьего хозяйства, было заложено на рубеже XIX и XX веков. Российское охотоведение наиболее полно было описано в пятитомнике, изданном в 1920-е годы.

