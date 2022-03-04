Москва, 4 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых сборах за пользование объектами животного мира, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Госдума

Устанавливаются новые ставки сборов за пользование объектами животного мира, отнесенными к охотничьим ресурсам. Так, за волка, шакала — 0 рублей; за гусей, казарок, уток, глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток, перепелов, кекликов, фазанов, уларов, пастушков, обыкновенных погонышей, коростелей, камышниц, лысух, чибисов, тулесов, хрустанов, камнешарок, турухтанов, травников, улитов, мородунок, веретенников, кроншнепов, бекасов, дупелей, гаршнепов, вальдшнепов, саджей, голубей, горлиц — 700 рублей.

За лисиц, корсаков, песцов, енотовидных собак, енотов-полоскунов, барсуков, куниц, харз, диких кошек, ласок, горностаев, солонгоев, колонков, хорей, норок, зайцев, диких кроликов, бобров, сурков, сусликов, кротов, бурундуков, летяг, белок, хомяков, ондатр, водяных полевок — 600 рублей.

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