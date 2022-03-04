Абуджа, 4 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Нигерийский певец Omah Lay (Стенли Ома Дидия) и канадский исполнитель Джастин Бибер дополнили песню Attention видеоклипом. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Omah Lay 4 марта.

Скриншот YouTube Omah Lay и Джастин Бибер

Новый видеоролик демонстрирует загадочный мир, по которому путешествуют артисты. Режиссёром клипа выступил Коллин Тилли.

Напомним, что Omah Lay занимается музыкальной деятельностью с 2019 года. Наибольшее признание певец получил после выхода трека Bad Influence.