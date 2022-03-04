Минск, 4 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Белоруссия не будет воевать на Украине в ходе проводимой Россией спецоперации. «Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле», — заявил 4 марта Александр Лукашенко в ходе торжественной церемонии подписания «решения республиканского референдума по изменениям и дополнениям в конституцию страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Выступая в президентском дворце с речью после подписания документа об итогах февральского конституционного референдума, Лукашенко сообщил, что против Белоруссии ведётся гибридная война. По его словам, Запад начал её давно, применяя санкции и рассчитывая, что белорусская армия примет участие в вооружённом противостоянии на Украине, однако просчитались.

Рассказывая собранным на церемонию чиновникам и силовикам о замысле западных политиков, Лукашенко сообщил, что «они уцепились в нас железобетонно» и «не отпустят, пока с нами не разберутся». Он также отметил, что «они нас намертво пристегнули к России».

«Если рухнет Россия — следующими будем мы, и даже не следующими — вместе туда пойдём», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Западу нужна война на Украине «чтобы утопить в ней Россию, и чем глубже — тем лучше». Лукашенко подчеркнул: Белоруссия не будет участвовать в вооружённом конфликте на территории Украины, и России белорусское участие не нужно.

Западным политикам, сообщил Лукашенко, не нужен мир на Украине — «им надо там война, и чем дольше — тем лучше». Он подчеркнул: «И чтобы Украина даже не шевельнулась — это им надо. Всё остальное, эти заявления — это просто болтовня, это звон для тех, кто этого не понимает. Мы-то это прекрасно понимаем, и не собираемся просто подставляться под их «хотелки» или желания».