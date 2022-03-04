Ярославль, , 14:01 — REGNUM В автосалонах Ярославля выросли цены на новые и подержанные автомобили, а некоторые модели в продаже отсутствует. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Процент повышения назвать трудно, так как цены меняются часто и стоимость конкретного автомобиля зависит от условий покупки (трейд-ин, кредит и т.д.). Корреспондент ИА REGNUM интересовался, какие автомобили популярных марок и моделей можно купить за наличные прямо сейчас. Например, автомобиль «Лада Ларгус кросс» в комплектации «Комфорт» утром 4 марта можно было купить за 1 млн 670 тысяч рублей при наличном расчёте. В 2021 году аналогичный автомобиль стоил менее миллиона рублей. Самый дешёвый вариант — «Лада Гранта» стоит за наличные 950 тысяч.

В автосалоне «Рено» самый дешёвый новый автомобиль за наличные — «Рено Логан» за 1 млн 617 тыс рублей. До Нового года он также стоил менее миллиона. В наличии есть и автомобили «Киа» — цена начинается от 1,6 млн рублей.

В автосалоне «Тойоты» сообщили, что в наличии три машины «Тойота Кэмри» с минимальной ценой в 4,5 млн. Приём заявок на на новые машины не ведётся в связи с остановкой российского завода. Автомобилей «Тойота Королла» в продаже нет.

В автосалонах не смогли дать какой-либо прогноз дальнейшего изменения цен, ссылаясь на неопределённость ситуации из-за санкций и остановку производств машин в России и поставок из-за рубежа.

Подорожали и подержанные автомобили, в этом случае рост цен зависит от воли продавца, ликвидности модели и спроса. Некоторые машины выросли в цене незначительно, другие — в разы. Впрочем, сами продавцы говорят, что здесь могут иметь место спекулятивные настроения дилеров, желающих заработать на нестабильности рынка.

Выросли цены и на сопутствующие товары. Так в одном из шинных центров корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что в среднем цены на автопокрышки выросли в полтора раза, в последние дни ценники менялись порой по несколько раз в день.