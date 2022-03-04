Москва,
4 марта 2022, 14:00 — REGNUM Маркировка, по сути, позволяет прослеживать товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм дает определенные преимущества бизнесу, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России», Владимир Кузнецов.
«В частности, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства, маркировка позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка.
По сути, маркировка предназначена для того, чтобы проинформировать потребителя об изготовителях количественных и качественных характеристиках товара.
Её отсутствие означает нарушение требований Федерального закона «О защите прав потребителей», согласно которому продавец обязан предоставить приобретателю исчерпывающую информацию о товаре.
Вместе с тем, маркировка товаров приводит к росту цен, и мотивы правительства РФ с этой точки зрения понятны.
Однако стоит отметить, что негативные последствия от отсутствия маркировки (неосведомленность потребителя о товаре, вероятность контрафакта) значительно превышают это преимущество.
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут приостановить маркировку отдельных видов товаров для поддержания бизнеса в условиях санкций.
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