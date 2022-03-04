Лима, 4 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Перуанский парламентарий Гильермо Бермехо внёс на рассмотрение депутатов законопроект об изменении статей Уголовного кодекса страны, которые криминализируют социальные протесты. Об этом сообщает Prensa Latina.

Alex Proimos Полицейские в Перу

В законопроекте Бермехо предлагается устранить изменения или дополнения, внесенные в четыре статьи кодекса, которые криминализируют право на гражданский протест. Он упомянул статью 315-А, которая предусматривает уголовную ответственность за серьезное нарушение общественного спокойствия, и пункт, в котором говорится о захвате помещений и блокировании дорог с применением насилия с целью оказания давления на выполнение социальных требований.

На сегодняшний день эти действия, которые обычно проводятся с целью заставить власти вступить в диалог с демонстрантами, наказываются тюремным заключением на срок от пяти до 10 лет.

Другие статьи, которые были поставлены под сомнение, криминализируют тех, кто препятствует функционированию государственных служб, таких как электроснабжение: за такие преступления предусматривается тюрьма на срок от четырех до шести лет.