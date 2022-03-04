4 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 14:54 — REGNUM В японском МИД, как говорится, подсуетились и не преминули воспользоваться началом специальной военной операции ВС РФ по разоружению неонацистского режима на Украине для активизации своих неуемных притязаний на наши земли.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Директор департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма, выступая в парламенте, заявил, что Россия якобы оккупирует «северные территории», как в Японии неправомерно и произвольно именуют входящие в состав России южные Курильские острова. Видимо, недостаточно подготовленный и имеющий пробелы в знании истории высокопоставленный японский дипломат также утверждал, что «это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину».

Власти Японии и прежде позволяли себе согласованное между лидерами стран-победительниц возвращение России принадлежавших ей со второй половины XVIII века всех Курильских островов именовать «оккупацией». И лишь в последнее годы, рассчитывая несколько ослабить пропагандистскую риторику в надежде на уступки Москвы, Токио стал воздерживаться от термина «оккупация», но продолжая абсурдно утверждать, что на южные Курилы… «распространяется японский суверенитет». Однако видя, что Москва всё больше удаляется даже от так называемого «компромиссного решения территориального вопроса», японские власти вернули этот термин в свой лексикон, да еще привязав его к событиям на Украине.

Фрагмент карты Иркутского наместничества из Атласа Российской Империи, изданного в Санкт-Петербурге в 1796 году

Ответ был дан официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая, заметим, в отличие от некоторых других российских дипломатов, например, нынешнего посла РФ в Японии М. Галузина, всегда занимала принципиальную позицию в отношении японских притязаний на наши дальневосточные земли.

«Хотела бы указать на очевидный реваншистский подтекст высказываний японского дипломата. Мы видим в этом свидетельство того, что определенные силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Рекомендуем вам забыть навсегда о такой опции», — сказала директор Департамента информации и печати МИД РФ.

И хотя иностранное заимствование «опция» здесь, скорее всего, ни к чему, смысл сказанного очевиден: «Господа японцы, время дипломатических экивоков и двусмысленностей прошло, ваши претензии и домогательства впредь в Москве будут отвергаться и игнорироваться». О чем недавно по дипломатической линии четко было доведено до «японского политического истеблишмента», о котором говорит М. Захарова. А именно по поручению МИД РФ посольством в Японии в день антироссийского шабаша в японской столице 7 февраля официальному Токио разъяснено: «Россия не признаёт незаконные территориальные притязания на наши южные Курильские острова…, и не вела с Японией переговоров о принадлежности Курильских островов».

Заняв принципиальную позицию отвержения японских покушений на суверенитет и территориальную целостность России, МИД РФ и российская власть в целом выполняют волю народа, подавляющее большинство которого заявило о недопустимости территориальных уступок иностранным государствам, где бы то ни было и ни под какими предлогами.

О позиции же наших людей, три четверти века живущих на островах, которые японские реваншисты возжелали оторвать от России, свидетельствуют недавние заявления исполняющих волю населения депутатов Сахалинской области, частью которой являются все Курильские острова, включая и Малую Курильскую гряду.

Заседание Сахалинской областной думы Dumasakhalin.ru

Областная дума Сахалина в ответ на заявление Хидэки Уяма по Курильским островам напомнила, что они являются неотъемлемой частью РФ.

«По сообщению ряда СМИ, в ходе дебатов в парламенте Японии директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южную часть Курильских островов. Сахалинская областная дума в очередной раз напоминает представителям японского МИД о том, что все Курильские острова находятся под российским суверенитетом и являются неотъемлемой частью РФ», — заявил глава островного парламента Андрей Хапочкин.

«Сахалинская облдума постоянно и последовательно заявляет мировому сообществу, что Курильские острова — неотъемлемая территория РФ и ее субъекта — Сахалинской области», — поддержал его депутат Александр Болотников.

Поддерживаемые подавляющим большинством российского народа решительные действия руководства России по защите независимости и безопасности страны и живущих в ней людей должны распространяться не только на Украину, но и по всему периметру границ нашей необъятной Отчизны.