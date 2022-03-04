Томск, , 13:56 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 752 человека. Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 105 472. За сутки диагноз подтвердился у 1586 жителей.

112 больных госпитализированы в ковидные стационары. Выздоровели от COVID-19, по состоянию на 4 марта, 74 829 человек, в том числе 1221 за сутки.