Лондон, , 13:56 — REGNUM С призывом распространить действие антироссийских санкций на нефтяной и газовый сектора обратилась к странам Европейского союза глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она заявила об этом 4 марта в преддверии встречи G7 и участия в Совете ЕС по иностранным делам в эфире телеканала Sky News.

Элизабет Трасс UK Government

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По словам Трасс, Совет Евросоюза будет в ходе своего заседания говорить о санкциях против России и страны — участницы ЕС уже оказались координированными в вопросе санкций и продемонстрировали единство в этом вопросе, что, по ее мнению, «оказывает большое негативное влияние на Россию».

«Но мы должны сделать больше, в особенности обратить внимание на нефтяной и газовый сектора, как мы можем уменьшить зависимость по всей Европе от российского газа… За это я буду выступать на встрече как G7, так и на дискуссиях ЕС», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Казахстан и Латвия договорились о том, что казахстанские грузы с территории России можно будет вывозить через латвийские порты.