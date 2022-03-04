Москва, 4 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В противостоянии Запада и России победит тот, у кого будет больше решимости идти до конца. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

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«Сейчас у кого воли больше, решимости больше, тот и победит. Гарантией того, что нас не обманут является полный контроль российской армии», — сказал разведчик.

При этом он отметил, что наложенные на Россию санкции способны больно ударить и по экономике страны, и по благосостоянию простого населения.

«Санкции тяжелые. Есть наши недоработки — если вы поднимите заявления нашего финансового блока, они уверяли, что российский госдолг, суверенные фонды никогда не будут заблокированы. И они заполняли кубышку, чтобы отдать её нашим врагам», — возмутился Безруков.