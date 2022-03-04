Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики региона. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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В состав оперштаба вошли представители региональной и муниципальной властей, федеральных структур, деловые объединения и бизнес-сообщества. Задачей штаба будет мониторинг ситуации в региональной экономике, разработка и принятие мер поддержки бизнеса.

«Мы одинаково внимательно относимся как к предприятиям с иностранным участием, так и с российскими капиталом, не разделяя работодателей региона на своих и чужих. Я благодарен иностранным инвесторам, которые в столь непростые времена продолжают работать в нашем регионе, мы гарантируем, что сохраним для них все ранее принятые меры поддержки бизнеса», — пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на первом заседании рабочей группы оперштаба.

Отметим, что в полном составе штаб под председательством губернатора соберется на следующей неделе, в его заседании примут участие представители системообразующих предприятий и предприятий с участием иностранного капитала.