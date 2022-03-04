Воронеж, 4 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории Воронежской области до вечера 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

uknowgayle Снегопад

По данным ведомства, с 18:00 4 марта до 18:00 5 марта местами по Воронежской области и в областном центре прогнозируется снег, мокрый снег, ночью сильный снег. Также ожидается метель, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах снежные заносы, порывы северного ветра 15−18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 марта на Воронеж обрушился сильный снегопад, который продолжился ночью и утром 4 марта. Циклон, пришедший в регион, получил имя «Эльза». Энергетики региона переведены на особый режим работы.