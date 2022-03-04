Москва, 4 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным граждан не только в рамках надзора, но и для сбора статистики и выполнения других функций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Органы прокуратуры наделяются правом при осуществлении ими прокурорского надзора, иных полномочий и функций, предусмотренных федеральным законодательством, получать в установленных законодательством РФ случаях доступ к информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных.

Проект закона принимает для систематизации регулирования.