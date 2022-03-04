Красноярск, , 13:53 — REGNUM На заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края, состоявшемся 4 марта, губернатор региона Александр Усс поручил краевому правительству организовать сбор гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, гуманитарный конвой с продуктами питания, одеждой, средствами гигиены, стройматериалами, товарами первой необходимости должен отправиться из региона в ближайшее время.

В конце февраля 2022 года гуманитарные грузы из Красноярска отправили общественная организация «Наши люди» и реготделение партии «Единая Россия». Первая фура должна прибыть в Ростовскую область уже 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, из Омска в Ростовскую область 2 марта выехала фура с гуманитарной помощью для беженцев и жителей Донбасса.

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