Лос-Анджелес, США, , 13:58 — REGNUM Друзья комика Пита Дэвидсона беспокоятся о его безопасности после выхода клипа рэпера Канье Уэста (Йе) на песню Eazy. Об этом 4 марта пишет The Sun.

Пит Дэвидсон Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда»

Как отмечает издание, друзья Дэвидсона считают, что рэпер «зашёл слишком далеко». Окружение комика обеспокоено клипом и постами Уэста даже больше, чем сам Дэвидсон. «У Пита нет профиля в социальных сетях, поэтому большую часть времени он даже не знает, что люди говорят или делают», — объясняют друзья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст и The Game представили клип на песню Eazy. В ролике персонаж Уэста похищает и закапывает героя, внешне похожего на Пита Дэвидсона.

Напомним, что бывшая супруга Канье Уэста, модель Ким Кардашьян, состоит в отношениях с Питом Дэвидсоном. Рэпер несколько раз негативно высказывался в адрес комика в своих соцсетях.

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