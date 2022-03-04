Казань, , 14:20 — REGNUM Территория Татарии 5 марта окажется в тыловой части активного юго-восточного циклона, погода существенно ухудшится. По прогнозам синоптиков, пройдут осадки в виде мокрого снега, днем в отдельных районах сильные, местами с метелью и сильным северным ветром порывами до 15−20 м/с.

Мороз и солнце Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Температура воздуха ночью 5 марта составит от 3 до 8 градусов ниже ноля, днем — −4…+1 °С. На дорогах гололедица, возможно образование снежных заносов.

Ночью и утром 6 марта снег, метель и сильный ветер еще сохранятся. Днем, с отходом циклона и ростом атмосферного давления, осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью и утром понизится до —7…—12 °С, при прояснениях до —15 °С, днем ожидается около 10 градусов ниже ноля.

В начале следующей недели, 7 и 8 марта, в республике сохранится морозная погода, ночью похолодает до —20 °С, днем ожидается от —4 до —10 градусов. Местами возможен небольшой снег, прогнозирует региональное управление Гидрометцентра.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Хабаровском крае с 5 марта ожидается снег и сильный ветер.

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