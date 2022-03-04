Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM В связи с западными санкциями против России и закрытием воздушного пространства стран Евросоюза для российских самолётов состояние цветочного рынка в РФ может радикально измениться. Об этом 4 марта заявил председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цветочный магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Эксперт отметил, что быстро меняющаяся обстановка не позволяет спрогнозировать, что будет со стоимостью цветов и состоянием рынка после 8 марта. Пока цветов к предстоящему празднику 8 марта достаточно. Но уже появляются негативные новости от посредников. Одна из компаний отказалась везти цветы из Эквадора. Также Россия уже вряд ли сможет получить новые сорта растений от голландских поставщиков. И на привлекательность страны, как площадки для рынка флористики, может повлиять девальвация рубля.

«Мы боимся, что нам не будут поставлять черенки, которые нам необходимы для производства, — заявил Алексей Антипов. — Нам уже отказывают в поставке удобрений, которые нам необходимы».

Скорее всего с прилавков цветочных магазинов могут пропасть хризантемы. Голландцы — основной поставщик этого цветка на территории Российской Федерации. Скорее всего, поставки они прекратят, отметил эксперт.

В ответ на это заявление и.о. руководителя отдела плодовых культур Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова Надежда Тихонова заявила, что возможности ботанических садов могут позволит заменить голландские хризантемы. При этом цветы из Кении и Эквадора (прежде всего розы) на рынке останутся.

Новая ситуация вынуждает усиливать процесс импортозамещения. Сейчас уже занимаются поиском российских аналогов удобрений. К тому же российские цветы не уступают своим иностранным конкурентам, даже имеют преимущество в наличии запаха. Цветы из России имеют сильный, яркий запах, подчеркнул Антипов.

При этом произвести импортозамещение в отношении тюльпанов в теории возможно. По данным Антипова, 80% этих цветов производится в России, а вот луковицы растений поставляются из Нидерландов. Эксперт сомневается, что эта будет привозить их в Россию.

«Нам нужна поддержка государства. Вот сейчас кредиты, которые нам обещают поменять, то ставка 22−25%, понимаете, была 11%, стала так. Какие инвестиции? Кто будет инвестировать?» — обозначил проблему Алексей Антипов.

Отметим, что пока в России имеется запас иностранных цветов. С начала 2022 года на территорию страны привезли около 333 млн срезанных цветов, среди них порядка трёх млн тюльпанов.

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