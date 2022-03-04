Каракас, , 13:52 — REGNUM Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила соглашение о чествовании экс-президента страны Уго Чавеса (1954−2013 гг.) по случаю девятой годовщины его смерти 5 марта. Об этом пишет Prensa Latina.

Уго Чавес David Hernández

Парламент пригласил всех жителей принять участие в мероприятиях, запланированных по всей территории страны в честь части венесуэльской истории, «в свете великого примера и благородного учения выдающегося команданте Чавеса».

Также Национальная ассамблея призвала молодежь Венесуэлы вдохновиться изучением и углублением наследия Уго Чавеса, а также признанием его доктрины боливарианского социализма 21 века.