Исламабад, 4 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. По итогам переговоров в Исламабаде президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Имран Хана подписан ряд двусторонних документов. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Uzreport.uz Узбекистан и Пакистан

В частности, Шавкат Мирзиёев и Имран Хан подписали Совместную декларацию о дальнейших шагах по развитию стратегического партнерства между Узбекистаном и Пакистаном.

Также, между министерствами и ведомствами принято около 10 документов, в том числе соглашения о преференциальной торговле, о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, паломнического туризма, железных дорог, договоры между Сурхандарьинской областью и провинцией Хайбер-Пахтунхва, между городом Ташкентом и городом Исламабадом.

«Кроме того, в рамках прошедших накануне визита бизнес-форума достигнуты договоренности о реализации совместных торговых и инвестиционных проектов на сумму 800 миллионов долларов», — говорится в сообщении.