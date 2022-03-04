Москва, 4 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Банк ВТБ поможет своему дочернему банку, который работает в Казахстане. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ksonline.ru ВТБ

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«Все средства клиентов, размещенные в ВТБ (Казахстан), доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объёме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что банк продолжает оказывать в Казахстане основные виды услуг. Также сообщается, что организация выполняет обязательства перед партнёрами и клиентами.

Ранее VISA приостановила сотрудничество с ВТБ в Казахстане. В банке сообщили, что это не затронет средства на счетах клиентов. Обслуживание в банкоматах продолжилось.

Напомним, ВТБ стал одним из банков, который попал под санкции, объявленные после начала Россией спецоперации на Украине по защите Донбасса. В странах, которые поддержали санкции, гражданам и юридическим лицам запрещается иметь с ним дело.