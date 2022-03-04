Екатеринбург, 4 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге студент из Марокко подвергся нападению. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По данным Е1.ru, это произошло в одном из баров города, где он находился со своим другом. Конфликт завязался внутри заведения и продолжился на улице. В результате иностранец попал в больницу.

По словам студента, обидчиков нашли, но не наказали. В полиции пока не прокомментировали произошедшее.