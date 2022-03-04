Москва, , 13:50 — REGNUM Российские железные дороги (РЖД) приостановят все мероприятия по оптимизации численности штата в целях обеспечения социальной защищенности работников. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе компании.

Плацкартный вагон. Поезд, ржд, стакан Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Кроме уже заявленных обязательств принято решение о приостановке всех мероприятий по оптимизации численности штата», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российские железные дороги организовали более 1 100 дополнительных мест в поездах с юга России.

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