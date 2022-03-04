Минск, 4 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Состоявшийся в Белоруссии республиканский референдум, на котором абсолютное большинство граждан поддержало предложенные конституционные поправки, будет вписан новой страницей в историю суверенной республики. Об этом 4 марта на торжественной церемонии во Дворце Независимости подписания решения референдума заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Событие войдёт в учебники как очередная веха развития суверенной страны. И очень символично, что обновленный Основной закон вступит в силу 15 марта — в День конституции Республики Беларусь», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента республики.

Александр Лукашенко заявил, что в условиях напряжённой международной обстановки, угроз традиционному укладу жизни граждане сделали серьёзный шаг на пути укрепления суверенитета страны. По его словам, работу по внесению изменений в конституцию знаменует собой построение впервые в истории белорусского народа суверенного и независимого государства.

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В эфире телеканала «Беларусь 1» после подписания решения о референдуме Лукашенко подчеркнул, что страна вступает в новый этап развития, в новый период «тяжёлой творческой работы».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Белоруссии одобрили внесение поправок в конституцию страны 27 февраля. В референдуме по этому вопросу приняло участие 78,63% избирателей. За внесение изменений в Основной закон страны проголосовали 65,16% избирателей. Против принятия проекта — 10,07% граждан.

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