Москва, , 13:48 — REGNUM Президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ утвердил заявку Якутии на финансирование проекта реконструкции сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри. Об этом 4 марта сообщает сайт правительства России.

Аэропорт Нерюнгри A. L. (loading)

За счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет предоставлен заём в размере 1,03 млрд рублей. В рамках проекта предполагается обновление основных фондов, сокращение доли потерь ресурсов, повышения КПД насосного оборудования.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сказанным в ходе обсуждения заявки, проект важен для региона.

«Нерюнгри будет развиваться. Он ложится в правительственную повестку развития Дальнего Востока и создания рабочих мест. Там изношенный водоканал, который надо обновлять и поддерживать», — рассказал Хуснуллин.