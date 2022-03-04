Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума в трех чтениях приняла закон, позволяющий правительству России в течение года своими решениями оперативно повышать пенсии, менять МРОТ и величину прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Правительство будет вправе принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный действующим федеральным законом.

Кроме того, правительство в течение календарного года сможет принимать решения о дополнительной индексации пенсий.

Кроме того, правительство сможет принимать решение о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента в соответствующем финансовом году.

Одновременно правительство сможет принять решение об индексации (дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году.

Одновременно правительство РФ получат право своими решениями повышать величину прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда.

Сейчас это все необходимо делать путем принятия отдельных законов в рамках бюджетного процесса.

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