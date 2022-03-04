Москва, , 13:49 — REGNUM Хотя США обещают не вводить новых санкций, если Россия прекратит спецоперацию на Украине, Вашингтону всё равно нельзя верить. Об этом 4 марта заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Запад уже слишком много раз обманывал и Россию, и другие страны, поэтому для переговоров с ним нужны весомые аргументы, с которыми нельзя будет не считаться.

«С утра заявили, что если мы закончим спецоперацию, санкции будут отменены. Прям мы так и поверили. Нас обманывали уже столько раз, чтобы они сейчас не говорили веры нет. Я думаю, единственное, что устроит Россию — это полная и безоговорочная капитуляция. А позже будем разговаривать», — сказал Безруков.

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