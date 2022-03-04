Москва, , 13:45 — REGNUM Выставка работ русского художника Михаила Врубеля, которая завершалась 8 марта в Новой Третьяковке, продлена до 13 марта. Об этом сообщает телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на Третьяковскую галерею.

Выставка «Михаил Врубель» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Выставка Врубеля в Новой Третьяковке продлена до 13 марта, появятся новые билеты», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее все билеты на выставку Врубеля были раскуплены. Третьяковской галерее пришлось открывать периодические продажи на дополнительные сеансы посещения выставки в утренние и вечерние часы.