Уфа, , 13:47 — REGNUM Тела двух человек были обнаружены в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

Сообщается, что днем 4 марта спасатели г. Белебей получили сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шапошникова. По тревоге были подняты 19 огнеборцев на семи единицах техники.

Прибыв на место происшествия, они зафиксировали горение жилого одноэтажного бревенчатого дома размером 5×7 метров и гаража размером 5×3 метра под общей кровлей.

Вскоре они ликвидировали пожар на площади 32 кв. метра.

Отмечается, что во время борьбы с огнем сотрудники спасательного ведомства обнаружили тела мужчины 1974 года рождения и женщины 1953 года рождения (мать с сыном).

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии во время пожара в многоквартирном доме спасли шесть человек.