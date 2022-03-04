Единая лига ВТБ получает заявки на включение участников в состав турнира
Москва, 4 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Заявки на включение в состав участников на сезон 2022/23 продолжает получать баскетбольная Единая лига ВТБ. Об этом 4 марта рассказал президент лиги Сергей Кущенко.
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Баскетбол
«Заявки на включение в состав участников остаются, большинство — от российских клубов», — цитирует Кущенко ТАСС.
Он также отметил, что белорусский «Цмоки-Минск» и казахстанская «Астана» подтвердили, что остаются и ждут возобновления чемпионата.
Ранее из состава участников лиги вышли эстонский «Калев» и польская «Зелёна-Гура».
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