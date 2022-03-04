Красноярск, 4 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл первое заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в краевом правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

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В работе оперативного штаба приняли участие министры, представители силовых и контролирующих органов. Усс подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо выполнять все социальные обязательства, продолжать основные намеченные работы по строительству инфраструктуры, ремонту объектов.

«Заработная плата и выполнение всех социальных обязательств — наша безусловная обязанность. Необходимо вести ежедневный мониторинг того, что происходит у нас в экономике и важнейших системообразующих отраслях социальной сферы», — подчеркнул губернатор.

Он поручил региональному правительству и контролирующим органам «жёстко контролировать политику ценообразования на социально значимые товары». При этом он признал, что «колебания цен будут».

«Но я уже сейчас получаю сигналы о совершенно необоснованных попытках, в полном смысле слова, нажиться на тревожной ситуации и ажиотажном спросе. Это абсолютно недопустимо, особенно в части жизненно важных позиций: продуктов питания, лекарств», — отметил глава региона.

К контрольным мероприятиям он поручил привлечь антимонопольщиков, прокуратуру, контролирующие силовые структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, указанный оперштаб был создан 2 марта 2022 года. Его цель — стабилизация экономики и выработка мер смягчения последствий санкций.