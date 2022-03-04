Исламабад, , 13:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 марта провел в городе Исламабаде встречу с руководителями ведущих компаний Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«В ней приняли участие главы компаний, совокупные активы которых составляют свыше 40 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

В ходе встречи глава Узбекистана призвал пакистанские компании наращивать портфель совместных проектов.

«Сегодня я хотел бы послушать ваши конкретные предложения. Здесь собрались члены правительства, ответственные лица отраслей промышленности. Мы готовы рассмотреть создание всех условий и гарантий, необходимых для вашего бизнеса в Узбекистане», — сказал Мирзиёев.

Сообщается, что на встрече участники обменялись мнениями о новых направлениях сотрудничества и возможностях в различных сферах, обсуждены перспективные проекты.