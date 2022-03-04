Новосибирск, , 13:41 — REGNUM Делегация Новосибирской области во главе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым посетила Белоруссию. Цель поездки — усиление в текущих условиях кооперационных связей и углубление всестороннего сотрудничества между предприятиями, сообщили в новосибирском правительстве.

Правительство Новосибирской области Novo-sibirsk.ru

Так, прошли рабочие встречи с управляющим делами президента Белоруссии Валерием Ивановым, председателем правления Белкоопсоюза Олегом Мацкевичем, председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко, заместителем председателя Гродненского облисполкома Виталием Неверой.

Стороны обсудили предстоящий девятый форума регионов России и Белоруссии и шестое заседание Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и правительством Белоруссии. Форум пройдет в городе Гродно в конце июня — начале июля 2022 года. Заседание — в конце 2022 — начале 2023 года.

Юрий Петухов, комментируя итоги поездки, отметил, что Белоруссия является стратегическим партнером Новосибирской области и одним из приоритетов для региона является дальнейшее усиление кооперации с предприятиями Белоруссии и углубление сотрудничества с Республикой.