Минск, , 13:39 — REGNUM В резиденции президента Белоруссии — Дворце независимости 4 марта состоялась торжественная церемония подписания президентом решения об итогах февральского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии. Глава центризбиркома Игорь Карпенко огласил официальные итоги голосования, Александр Лукашенко подписал документ.

Александр Лукашенко President.gov.by

В начале церемонии Карпенко сообщил, что в референдуме приняло участие более 5 млн граждан 78,63% от списочного состава голосующих. За принятие проекта обновлённой конституции проголосовало более 4,4 млн человек или 82,86% голосовавших. Таким образом, референдум состоялся, нарушений законодательства не установлено, констатировал глава белорусского ЦИК.

Лукашенко подписал «решение, принятое республиканским референдумом». Выступая перед приглашёнными на церемонию, Лукашенко отметил, что абсолютное большинство граждан поддержали передоложенный им проект нового Основного закона. Он сообщил, что в условиях «угроз нашему традиционному укладу жизни» сделан серьёзный шаг по «укреплению суверенитета» и «укреплению основ нашей государственности». По его словам, наступил новый этап построения «суверенного и независимого государства».