Москва, , 13:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, регулирующий механизм индексации взысканных судом денежных сумм, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда. Поправки вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс и касаются юрлиц.

Госдума

Поправки позволяют судам индексировать присужденные денежные суммы на основании заявлений взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда.

До внесения в действующее правовое регулирование изменений судам в случаях, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены договором, надлежит использовать в качестве критерия индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс потребительских цен.

Поскольку индексация присужденных судом денежных сумм выступает в качестве механизма, который позволяет полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, законопроектом также предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда (или если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде — с момента, когда такая выплата должна была быть произведена) на день его исполнения.