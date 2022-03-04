Екатеринбург, 4 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Свердловской области заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главного санитарного врача области, на Среднем Урале уже не фиксируются большие очаги ковида. Козловских отметил, что причиной тому является отлаженная система на предприятиях. Она позволяет прерывать цепочки заражения коронавирусом.

По данным ведомства, в регионе вакцинированы более 60% населения. Доля привитых среди взрослых составляет порядка 77%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении антиковидных мер в регионе. Согласно документу, в области с 27 февраля по 7 марта запретили проводить публичные мероприятия. Несмотря на исчезновение очагов коронавируса Свердловская область остается на первом месте по заболеваемости ковидом в стране.