Ташкент, , 13:37 — REGNUM Жители массива Юнус Раджаби в Ташкенте спасли уникальное здание бывшего театрально-художественного института, 1935 года постройки, имеющего уникальные фрески внутри здания. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что 4 марта ташкентский городской суд по гражданским делам вынес решения в пользу истцов-жителей массива, против подразделения строительной компании Голден Хаус.

Помимо того, что под угрозой находилось уникальное здание института, на его территории произрастают около ста многолетних деревьев — чинары (платаны), ясени, сосны и другие. Застройщик намеревался снести здание, вырубить деревья и построить в этом знаковом для местных жителей месте так называемые элитные многоэтажки.

«Мы рады, что правосудие встало на сторону простых жителей», — сказал ИА REGNUM один из истцов.

По его словам, жители выступают за то, чтобы Ташкент строился цивилизованными методами, чтобы никто не смел покушаться на культурное наследие, не пилил деревья.