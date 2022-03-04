Киров, 19 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Проводница поезда, выбросившая из вагона в мороз кота по кличке Твикс, не связывалась с его владельцами и не пыталась объяснить свой поступок. Об этом хозяйка кота Владислава Гайфуллина рассказала 19 января «Газете.Ru».

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Инцидент произошёл 11 января, когда поезд Екатеринбург — Санкт-Петербург стоял на станции Киров. Вёз животное отец одного из владельцев. В последний раз бело-рыжего кота Твикса видели на кировском вокзале, сообщила хозяйка.

«Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем. Она с нами не связывалась и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем», — отметила женщина.

Она предположила, что проводница вышла бы на связь, если бы хотела объяснить ситуацию. Где сейчас Твикс, неизвестно. По словам женщины, сотрудники железной дороги видели кота в районе вокзала, но новых известий о нём нет. Твикса ищут на прилегающих улицах, в зданиях, подвалах, на теплотрассах.

Как сообщало ИА Регнум, кота Твикса везли в поезде по оформленному билету, в вагоне он находился в переноске, но выбрался из неё. В Кирове проводница выгнала кота из вагона на платформу, решив, что он ничей. Полиция после проверки отказалась возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве, не найдя состава преступления. В РЖД сообщили, что проводят служебное расследование.

Хозяйка рассказала, что кота три года назад забрали из приюта в Челябинске, его выбрали из-за грустных глаз. Твикс стал любимцем семьи, он часто выпрашивал сладости, был любознательным и дружелюбным.