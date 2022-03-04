Мурманск, , 13:37 — REGNUM Внешнеэкономические санкции и прекращение воздушного сообщения России со странами Запада мало повлияли на работу операторов Мурманской области в сфере внутреннего туризма и, более того, открывают перед индустрией новые горизонты. Об этом в беседе с губернатором региона Андреем Чибисом заявила генеральный директор мурманской туристической компании «Понаехали» Елена Лановая, сообщает региональное правительство.

Хибины Екатерина Максимова, ИА REGNUM

«На данный момент обстановка не критична. Есть отмены туров, но в основном они касаются иностранных туристов. Повальной отмены, как в пандемию коронавируса, нет. По поводу поддержки — не думаю, что мы что-то сейчас должны просить. Если нам и нужна поддержка, то только в плане того, чтобы о нас узнали в других регионах. Что есть Кольский полуостров, что до него лететь два часа или меньше, что у нас есть такие-то туристические программы. Сейчас у нас есть уникальный шанс развить летнее направление, приключенческий туризм», — отметила туроператор.

По мнению Елены Лановой, при неповторимой природной красоте, не уступающей таким популярным туристическим местам России, как Камчатка, у Мурманской области есть абсолютное преимущество — близость к центральной части европейской России и транспортная доступность. А одна из главных задач, стоящих перед туристической индустрией региона, — максимально широкое распространение информации о Кольском полуострове среди российских путешественников.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской областиАндрей Чибиспосоветовал застройщикам, работающим в регионе, переключиться на закупки материалов с европейского на азиатский рынок, сообщает региональное правительство.