Закрытые границы открывают новые горизонты — мурманский туроператор
Мурманск, 4 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Внешнеэкономические санкции и прекращение воздушного сообщения России со странами Запада мало повлияли на работу операторов Мурманской области в сфере внутреннего туризма и, более того, открывают перед индустрией новые горизонты. Об этом в беседе с губернатором региона Андреем Чибисом заявила генеральный директор мурманской туристической компании «Понаехали» Елена Лановая, сообщает региональное правительство.
По мнению Елены Лановой, при неповторимой природной красоте, не уступающей таким популярным туристическим местам России, как Камчатка, у Мурманской области есть абсолютное преимущество — близость к центральной части европейской России и транспортная доступность. А одна из главных задач, стоящих перед туристической индустрией региона, — максимально широкое распространение информации о Кольском полуострове среди российских путешественников.
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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской областиАндрей Чибиспосоветовал застройщикам, работающим в регионе, переключиться на закупки материалов с европейского на азиатский рынок, сообщает региональное правительство.